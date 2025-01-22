Нужно нацелиться на коллективную работу для решения проблем, вызванных изменением климата - Мехмет Сурейя Эр

БАКУ /Trend/ - Нужно нацелиться на коллективную работу для решения проблем, вызванных изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр.

Он отметил, что сегодня человечество находится лицом к лицу с глобальными вызовами. Последствия изменения климата проявляются в разных частях мира. Это приводит также к тому, что люди теряют здоровье.

"Принятие решений, которые обеспечат защиту здоровья населения, играет ключевую роль. Мы должны нацелиться на коллективную работу для решения проблем, вызванных изменением климата. Расширение тесных связей между странами региона имеет важное значение. Мы должны оценить предложения, направленные на развитие "зелёных" технологий. Просвещение населения по вопросам соблюдения экологических норм может сыграть важную роль. Я верю, что наше сотрудничество в области изменения климата и по вопросам здоровья внесет значительный вклад в решение этих проблем", - добавил Мехмет Сурейя Эр.

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