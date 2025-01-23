В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушения касательно военно-транспортной обязанности

БАКУ /Trend/ - За непредставление органами государственного и местного самоуправления Азербайджана, организациями, являющимися собственниками (владельцами) транспортных средств, информации о наличии и техническом состоянии транспортных средств по запросу соответствующего органа исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму от трехсот до пятисот пятидесяти манатов, а юридические лица - на сумму от девятисот до тысячи ста пятидесяти манатов.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

По действующему законодательству, за этот проступок должностные лица штрафуются в размере от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти манатов, юридические лица - от трехсот пятидесяти до пятисот пятидесяти манатов.

Согласно проекту, за непредоставление в установленном порядке в соответствии с задачами мобилизации военно-транспортных средств Вооруженным силам Азербайджанской Республики и другим вооруженным формированиям и специальным формированиям, созданным в соответствии с законодательством, должностные лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, юридические лица - от тысячи до тысячи двухсот манатов. В настоящее время за этот проступок должностные лица штрафуются в размере от двухсот до трехсот манатов, юридические лица - от четырехсот до шестисот манатов.

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