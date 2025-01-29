В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдамском избирательном округе №119 к
муниципальным выборам присоединились 39 участков.
Председатель окружной избирательной комиссии Агдамского
избирательного округа №119 Сахиль Алиев сообщил местному
корреспонденту Trend,
что за 84 места в 8 муниципалитетах борются 170 кандидатов.
Для наблюдения за ходом выборов на участках присутствуют 544
наблюдателя. На 4 избирательных участках установлены веб-камеры,
позволяющие следить за процессом через интернет. Своим правом
голоса воспользуются 38 085 избирателей. Избиратели, пришедшие на
участки с самого утра, активно реализуют свои конституционные
права.
Как отмечают избиратели и наблюдатели, выборы проходят
демократично, нарушений зафиксировано не было.
В настоящее время избирательный процесс продолжается.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные
выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.
На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685
муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные
бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены
имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса.
На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в
ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных
участках установлены веб-камеры.
Голосование продлится до 19:00.
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