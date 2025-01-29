В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)

Как отмечают избиратели и наблюдатели, выборы проходят демократично, нарушений зафиксировано не было.

В настоящее время избирательный процесс продолжается.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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