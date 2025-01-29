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В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)

Общество Материалы 29 января 2025 11:17 (UTC +04:00)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков.

Председатель окружной избирательной комиссии Агдамского избирательного округа №119 Сахиль Алиев сообщил местному корреспонденту Trend, что за 84 места в 8 муниципалитетах борются 170 кандидатов.

Для наблюдения за ходом выборов на участках присутствуют 544 наблюдателя. На 4 избирательных участках установлены веб-камеры, позволяющие следить за процессом через интернет. Своим правом голоса воспользуются 38 085 избирателей. Избиратели, пришедшие на участки с самого утра, активно реализуют свои конституционные права.

Как отмечают избиратели и наблюдатели, выборы проходят демократично, нарушений зафиксировано не было.

В настоящее время избирательный процесс продолжается.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
В Агдамском избирательном округе №119 к муниципальным выборам присоединились 39 участков (ФОТО)
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