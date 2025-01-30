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До 2027 года в Баку будут введены в эксплуатацию до 1000 электробусов

Общество Материалы 30 января 2025 22:29 (UTC +04:00)
До 2027 года в Баку будут введены в эксплуатацию до 1000 электробусов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - До 2027 года будут введены в эксплуатацию до 1000 электробусов.

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будут закуплены электробусы для регулярных пассажирских перевозок, а также создана соответствующая инфраструктура для их обслуживания.

Согласно программе, в 2025-2027 годах будет определено количество электробусов, выбраны места для размещения гаражей (депо) и электрозарядных станций, выделены земельные участки, а также проведены строительные работы. Планируется закупить и ввести в эксплуатацию до 1000 электробусов, а также построить и запустить в эксплуатацию гаражи (депо) и электрозарядные станции, что значительно повысит экологичность и устойчивость транспортной сети города.

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