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Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)

Общество Материалы 20 февраля 2025 16:01 (UTC +04:00)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Второй жилой комплекс на 1268 квартир в городе Агдам, общей площадью около 14 гектаров, строится на центральной улице города в соответствии с утвержденным Генеральным планом. В комплексе будут расположены 114 однокомнатных, 464 двухкомнатных, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатных квартиры.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в рамках организованного в Агдаме медиатура.

"При строительстве зданий комплекса, значительную часть территории которого займет зеленая зона, использованы современные архитектурные подходы и элементы национальных орнаментов.

Здесь предусматривается создание спортивных площадок, зон отдыха, велопарковок и других необходимых объектов инфраструктуры", - добавила Л.Сараби.

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Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир (ФОТО)
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