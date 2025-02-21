Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана - Фархад Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.

Он отметил, что 1/3 Конституции Азербайджана посвящена защите прав и свобод человека.

"Защита прав и свобод человека очень важна для демократического, светского, социального государства. Все принятые законы обязательно должны основываться на Конституции. За 30 лет проделана большая работа. Наша законодательная база требует дальнейшего глубокого совершенствования",- добавил Ф.Абдуллаев.

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