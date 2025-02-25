На заседании ТюркПА утвержден модельный законопроект "О чистой энергии в экономической деятельности"

БАКУ /Trend/ - 25 февраля состоялось 12-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) в формате видеоконференции на тему "Энергетическая безопасность как фактор устойчивого развития экономики".

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе Азербайджана, азербайджанскую делегацию на заседании представлял депутат, член комиссии по экономическому сотрудничеству Агалар Велиев.

В ходе своего выступления депутат рассказал о том, что Милли Меджлисом регулярно проводится целенаправленная работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы энергетического сектора, рассказал о важных мероприятиях, проводимых в стране.

Затем были рассмотрены и утверждены отчетный доклад и рекомендательные решения по основной теме заседания комиссии, а также модельный законопроект "О чистой энергии в экономической деятельности", разработанный в рамках комиссии.

В завершение были определены повестка дня, тема и дата очередного заседания комиссии.