В Азербайджане повышается предельный возраст пребывания в должности судей Конституционного суда

БАКУ /Trend/ - Возрастной предел пребывания судей Конституционного суда Азербайджана в должности повышается с 70 до 75 лет.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Конституционном суде", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности составит 75 лет. Судья Конституционного суда, достигший 75-летнего возраста, будет продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового судьи Конституционного суда, но не более 6 месяцев.

В случае досрочного прекращения полномочий судьи Конституционного суда, по достижении им возраста 75 лет он будет считаться судьей Конституционного суда в отставке.

Согласно действующему законодательству, возрастной предел пребывания судьи Конституционного суда в должности составляет 70 лет. Судья Конституционного суда, достигший 70-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи Конституционного суда.

Целью законопроекта является повышение эффективности судебной системы путем создания условий для продолжения деятельности в Конституционном суде юристов, имеющих многолетний юридический опыт. Такой подход основан на международном опыте. Так, в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции и Испании, возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности составляет 75 лет и выше, что позволяет более эффективно использовать их юридические знания и опыт.

Вместе с тем конкретизация сроков исполнения судьями, достигшими 75-летнего возраста, своих обязанностей до назначения нового судьи обеспечивает четкое и однозначное применение нормы в соответствии с принципом правовой определенности.

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