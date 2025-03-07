В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил безопасности полетов

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются штрафы за нарушение правил безопасности полетов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за сжигание пиротехнических изделий без соответствующего на то разрешения, или устройство объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для полетов воздушных судов, физические лица будут оштрафованы на сумму 3000 манатов, должностные лица - на сумму 5000 манатов, юридические лица - на сумму 10 тысяч манатов.

За любой выстрел, запуск ракеты, произведение взрывных и иных работ, создающих тем самым угрозу безопасности полетов, без надлежащего на то разрешения, физическим лицам будет назначен штраф в размере 3000 манатов, должностным лицам - 5000 манатов, юридическим лицам - 10 000 манатов. Согласно действующему законодательству, предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

За изъятие или вынос любого элемента воздушного судна или находившихся в нем предметов (груза, багажа), обнаруженных на месте авиационного происшествия или инцидента, без согласия, предусмотренного законом "Об авиации", будет налагаться штраф в размере 600 манатов. Согласно действующему законодательству, за изъятие любой части потерпевшего крушение воздушного судна или находящихся на нем предметов (груза, багажа) на месте авиационного происшествия без разрешения комиссии по расследованию авиационного происшествия налагается штраф в размере 500 манатов.

За несоблюдение внутриобъектного режима и пропускного режима предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории аэропорта, а также их сотрудниками, предусмотрены штрафы: для физических лиц – 500 манатов, для должностных лиц – 2 000 манатов, для юридических лиц – 5 000 манатов. В соответствии с действующим законодательством штрафы составляют: для должностных лиц – 500 манатов, для юридических лиц – 1 000 манатов.

За нарушение порядка проверки и осмотра воздушных судов физические лица будут оштрафованы на сумму 500 манатов, должностные лица - на сумму 1000 манатов, юридические лица - на сумму 3000 манатов. Согласно действующему законодательству, должностные лица штрафуются на сумму 1000 манатов.

За непредоставление эксплуатантами воздушных судов в режиме реального времени через систему "единого окна" в электронном виде в орган (учреждение), определенный соответствующим исполнительным органом, предварительной информации о пассажирах и членах экипажа, а также регистрационных данных о пассажирах, предусмотрены штрафы: для физических лиц – 2 000 манатов, для должностных лиц – 5 000 манатов, для юридических лиц – 20 000 манатов.

За эксплуатацию воздушных судов, принадлежащих Азербайджанской Республике без государственной регистрации, или воздушных судов, принадлежащих иностранному государству, без государственного учета, физические лица будут оштрафованы на 5000 манатов, должностные лица - на 10000 манатов, юридические лица - на 50000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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