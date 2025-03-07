В Азербайджане будут оштрафованы лица, не представившие заявление об аннулировании лицензии

БАКУ /Trend/ - Увеличены штрафы за нарушение законодательства о лицензиях и разрешениях.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за ненаправление лицензирующему органу, осуществляющему контроль за соблюдением лицензиаром условий лицензии, мотивированного представления о приостановлении и аннулировании лицензии в случаях, когда лицензиат при осуществлении видов деятельности, предусмотренных в приложении №1 к закону "О лицензиях и разрешениях", не соблюдает требования законодательства и условия лицензии, а также не выполняет предписания, установленные в статье 25.1.2 этого закона, должностные лица будут оштрафованы на сумму в размере от 1 000 до 1 500 манатов.