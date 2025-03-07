Штраф за безбилетный проезд пассажира на ж/д транспорте в Азербайджане увеличивается вдвое

БАКУ /Trend/ - Повышаются штрафы за нарушение правил обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за ущерб, нанесенный железной дороге, защитным ограждениям и другим дорожным объектам, сооружениям и оборудованию, будет взиматься штраф в размере от однократного до двукратного размера ущерба, причиненного в результате административного правонарушения. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере ста пятидесяти манатов.

За несоблюдение установленных габаритов при погрузке и разгрузке груза физические лица будут оштрафованы на сумму 60 манатов, должностные лица - на сумму 200 манатов. Согласно действующему законодательству, физические лица штрафуются на сумму 30 манатов, должностные лица - на сумму 100 манатов.

За размещение на железных дорогах предметов, способных нарушить движение поездов, будет наложен штраф в размере 400 манатов. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 200 манатов.

За проезд в грузовых поездах без разрешения, за посадку и высадку из движущегося поезда, хождение по подножкам и крышам вагонов, а также остановку поезда без разрешения будет налагаться штраф в размере 100 манатов. Согласно действующему законодательству, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

За повреждение железнодорожных транспортных средств и их внутреннего оборудования будет наложен штраф в размере от однократного до двухкратного размера ущерба, причиненного в результате административного правонарушения. Согласно действующему законодательству, за повреждение стекол или внутреннего оборудования вагонов или локомотивов взимается штраф в размере 100 манатов.

За повреждение железнодорожного транспортного средства или транспортных механизмов, предназначенных для перевозки грузов, будет налагаться штраф в размере от однократного до двукратного ущерба, причиненного в результате административного правонарушения. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 100 манатов.

За порчу грузовых вагонов, контейнеров, повреждение их пломб и замков, поломку пломб, повреждение отдельных грузов и их ящиков, пакетов, ограждений железнодорожных станций, контейнерных пунктов (площадок) и складов, используемых для работ, связанных с перевозкой грузов, налагается штраф в размере от однократного до двукратного размера ущерба, причиненного в результате административного правонарушения. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 150 манатов.

За перевозку пассажира железнодорожным транспортом без билета или без оплаты, осуществленной в соответствующем порядке, будет наложен штраф в размере 80 манатов. Согласно действующему законодательству, за безбилетный проезд пассажира на железнодорожном транспорте налагается штраф в размере 40 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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