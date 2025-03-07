В Баку стартовал 2-й день Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает в пятницу Trend, на Кубке мира Азербайджан среди мужчин представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья), а среди женщин - Назенин Теймурова (во всех 6 видах) и Дениз Алиева (во всех 6 видах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие результативные показатели, будет вручен традиционный Кубок AGF TROPHY.

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