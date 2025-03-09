В Баку стартовал последний день Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Национальной арене гимнастике в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Trend, сегодня стартовал последний день соревнований.

На соревнованиях Азербайджан представляют: среди мужчин – Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, конь-махи), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Демиров (параллельные брусья); среди женщин – Дениз Алиева (в 4 дисциплинах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Кубок мира завершится 9 марта.