Состоялось заседание суда по уголовному делу обвиняемых в шпионаже Мартина Риана и Азада Мамедли

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное судебное заседание по возбужденному в Службе госбезопасности уголовному делу в отношении Мартина Риана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова обвиняемый Мартин Риан ответил на вопросы государственного обвинителя, сообщает Trend.

На вопрос государственного обвинителя о том, с какой целью он впервые приехал в Азербайджан обвиняемый заявил, что приехал, чтобы построить бизнес.

"Здесь я познакомился с Эмином Сулеймановым. Я регулярно общался с ним. Через некоторое время я потерял с ним связь. Он организовывал встречи между работающими здесь французскими компаниями и азербайджанскими компаниями. Ему нужен был человек здесь. Мне сделали такое предложение, в то время я был безработным. Несмотря на то, что я был безработным, у меня были деньги. Я воспринял это как возможность для себя и согласился на работу", - сказал он.

На вопрос государственного обвинителя "Почему вы связались с посольством Франции" Мартин Риан сказал, что это было необходимо по работе.

"Мое знакомство с сотрудниками посольства Франции произошло в 2015 году. Я хотел построить бизнес в Азербайджане. И для этого мне тоже нужны были связи. Я познакомился с Рамином Мамедовым и мы построили с ним совместный бизнес. Мы привлекали в Азербайджан французские компании. У нас все было хорошо. Позже я познакомился с Фредериком Девосом. Он сказал мне, что в настоящее время занимается двумя важными делами. Он проводил геостратегический анализ. Этот анализ в основном связан с Ираном. Другой вопрос - защита безопасности французов, проживающих в Азербайджане. Это показалось мне подозрительным. Потому что защита безопасности французов, проживающих в Азербайджане - это работа посольства. Во время встречи он достал фотографию из кармана и сказал мне, что этот человек является гражданином России. Выслан из Франции, был в Казахстане. Может быть и в Азербайджане. При этом он сообщил мне, что и иранские, и российские компании опасны. Он говорил о подозрительных аспектах Ирана и России и просил меня быть с ними осторожнее. Он также попросил меня сообщать ему обо всех подозрительных вещах, а также познакомить его со знакомыми мне гражданами Азербайджана", отметил он.

Обвиняемый заявил, что Девос попросил его рассказать о конфликте между Азербайджаном и Арменией.

"4 октября 2020 года дипломатические отношения между Францией и Азербайджаном обострились. Он задавал мне вопросы о разнице сил во время войны, оружии и положении страны, Турции и Пакистана, и просил меня поделиться с ним видео, если таковые у меня есть. Я понял, что это предназначалось для помощи армянской стороне. Представьте себе, он задавал так много вопросов о Турции и Пакистане, желая получить информацию, но даже не задал столько вопросов об Армении, Иране и России. Основное внимание уделялось странам, поддерживавшим Азербайджан. Это вызвало подозрение у меня. Поэтому я занимался своими делами. Я ходил по павильонам и пытался наладить контакты с зарубежными компаниями. Мы были заинтересованы в иранских компаниях и установили отношения со многими иранскими компаниями", - отметил он.

На вопрос стороны обвинения "Вы познакомили его с азербайджанцами?" обвиняемый ответил: "Я познакомил Заура Мустафаева с Фредериком Девосом. Позже эту работу стал выполнять Азад Мамедли. Он очень хорошо справлялся с этой задачей. Потому что у него были определенные цели. Позже он захотел познакомиться с бизнесменом по имени Ильгар. Жена Ильгара хорошо знала супругу Девоса. Обе женщины работали в Ассоциации "Bakou Francophones". Я тоже очень хорошо знал Ильгара. Я проводил уроки французского языка в Азербайджане. Я знаю Ильгара отсюда. Он был моим слушателем", - сказал Риан.

Обвиняемый также сказал, что женщина по имени Ольга обратилась к нему за уроками французского языка.

"Это обращение показалось мне подозрительным. Зачем сотруднику посольства изучать французский язык и работать в туристическом секторе, сохраняя при этом свою дипломатическую работу? После 2-3 уроков Ольга не пришла на урок. Я сообщил об этом руководству курса. У них тоже не было информации. Все произошедшие события вызвали у меня серьезные сомнения. Вскоре после этого ушел и Фредерик. Человек по имени Лоран Лоди связался со мной и сообщил, что он является последователем Фредерика Девоса. Но когда он связался со мной, Фредерик был в Азербайджане. Лоран Лоди хотел от меня того же, чего хотел Фредерик, и говорил, что встречи будут частыми. Я не знаю, откуда, но Лоран Лоди знал не только меня, но и Азада Мамедли. В то время я понял, что нахожусь под контролем Лорана Лоди. Конечно, я сказал это Азаду Мамедли. Я дал ему понять, что мы находимся под контролем французских спецслужб и нам надо действовать осторожно. Через некоторое время Лоран Лоди исчез. Я связался с его помощником. Его помощник тоже не знал, где он. Позже, в августе со мной познакомился человек по имени Джером. Мы связывались с ним через ватсап. Он предложил мне встретиться возле грязевых вулканов, потому что это вдали от людей. Я извинился и отказался от встречи. Но мы встречались с ним на мероприятиях. Наша тема обычно была связана с Ираном. Касательно работы он говорил мне, что в Азербайджане есть спрос на безалкогольные напитки. Он рекомендовал мне привезти в страну больше безалкогольных напитков", - сказал Риан.

На вопрос государственного обвинителя "Для чего вы выполняли эти задания посольства?" Мартин Риан сказал, что не искал в этом финансовой выгоды, а делал это для бизнеса.

"Мне было важно наладить связь с посольством. Это был шаг, который я сделал для защиты своей безопасности, и я знал, на каком уровне находятся отношения между двумя странами. Касательно этой работы у меня не было материального интереса, а просто укрепились связи с посольством", - сказал он.

Процесс будет продолжен 14 апреля.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. Служба госбезопасности выдвинула против генерального директора ООО "Merkorama" Мартина Риана обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, Мартин Риан был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции и привлекался к тайному сотрудничеству в качестве агента-шпиона. Позднее эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и выдворены из страны. В рамках этого уголовного дела обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР было предъявлено также гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли.

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