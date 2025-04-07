В село Суговушан отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

АГДЕРЕ /Trend/ - В село Суговушан Агдеринского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в понедельник Trend, на данном этапе в село возвращаются 53 семьи - 185 человек.

Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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