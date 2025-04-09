Обвиняемый в преступлении экстрадирован в Узбекистан - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о привлечении к уголовной ответственности гражданина Узбекистана, 1997 года рождения, Акбарова Аброра Анваровича, был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, гражданин Узбекистана Акбаров, который был обвинен в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и объявлен в международный розыск, был задержан в Азербайджане в январе текущего года.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 г. было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Он был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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