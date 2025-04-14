Новоназначенный судья Конституционного суда Ханлар Велиев представлен коллективу

БАКУ /Trend/ - 14 апреля в Конституционном суде (КС) состоялось мероприятие в связи с завершением срока полномочий судьи Рафаэля Гваладзе и представлением коллективу новоназначенного на основании представления Президента Азербайджанской Республики постановлением Милли Меджлиса судьи КС Ханлара Велиева.

Как сообщили Trend в пресс-службе Конституционного суда, в мероприятии приняли участие судьи КС и ответственные сотрудники Аппарата.

Выступая на мероприятии, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев рассказал о том, что правовое государственное строительство в нашей стране связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Он проинформировал о реформах, осуществляемых в судебно-правовой сфере под руководством Президента Ильхама Алиева, а также важных шагах, предпринимаемых по укреплению независимости судебной власти, обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод граждан.

Говоря об успешной многолетней работе Рафаэля Гваладзе на ответственных должностях, его деятельности в качестве известного правоведа в сфере построения правового государства и повышения эффективности правосудия, а также заслугах в судебно-правовой системе, председатель суда сказал, что Гваладзе как судью Конституционного суда всегда отличали высокий профессионализм, подчеркнул его усилия по защите прав и свобод человека, совершенствованию национального законодательства с учетом положений Конституции, дальнейшему развитию практики применения права в различных сферах.

Фархад Абдуллаев вручил Рафаэлю Гваладзе орден «За службу Отечеству» 1-й степени, которым он награжден распоряжением Президента Ильхама Алиева за многолетнюю плодотворную деятельность в судебных органах.

Рафаэль Гваладзе выразил глубокую признательность за высокую оценку его деятельности.

Председатель Конституционного суда представил коллективу новоназначенного судью, отметил важность этого назначения и поздравил Ханлара Велиева, пожелав ему успехов в дальнейшей судебной деятельности.

Он подчеркнул, что Ханлар Велиев проявил высокий профессионализм на различных ответственных должностях в правоохранительных органах, всегда демонстрировал принципиальность в предотвращении посягательств на нашу национальную государственность, работе, проводимой во имя торжества справедливости. Председатель суда выразил уверенность, что на высокой и ответственной должности судьи Конституционного суда он направит знания и навыки на защиту нашей государственности, конституционного права, прав и свобод человека, внесет ценный вклад в деятельность Конституционного суда.

Выразив глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное ему доверие, Ханлар Велиев подчеркнул, что в дальнейшей судебной деятельности приложит все усилия для обеспечения верховенства Конституции.

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