В Баку продолжается снос домов в Ясамальском районе - планируется создание парка

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории бывшей "Советской" в Баку ведутся работы по сносу.

Об этом в четверг Trend сообщил достоверный источник.

"С переселенными жителями достигнута договорённость, им выплачены компенсации в соответствии с законом.

В настоящее время работы по сносу охватывают улицы Низами, Рзы Гулиева, Набат Ашурбекова, Чингиза Мустафаева и Мирзы Агалыева.

Процесс проводится под контролем Исполнительной власти Ясамальского района, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, а также Государственной службы по вопросам имущества.

На указанной территории уже снесены три жилых дома, а на их месте планируется создание парка",- отметил источник.

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