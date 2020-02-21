Салех Мамедов: За пять лет в Азербайджане проложено свыше шести тысяч километров автодорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По случаю профессионального праздника – Дня работников автомобильных дорог – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов и коллектив Агентства в Аллее почетного захоронения сегодня посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, сотрудники Агентства также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-отфтальмолога Зарифы Алиевой.

Далее коллектив ГААДА посетил Аллею шехидов и почтил память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к монументу "Вечный огонь".

Мероприятие по случаю профессионального праздника продолжилось в административном здании ГААДА.

Вступительным словом открыв мероприятие, Салех Мамедов рассказал о достигнутых успехах страны в сфере развития дорожной инфраструктуры.

Выступившие на мероприятии отметили, что для обеспечения удобной и беспрепятственной перевозки граждан и грузов, развития туризма и сельского хозяйства, что непосредственно влияет на уровень жизни населения, за прошедшие пять лет проложено свыше шести тысяч автомобильных дорог, построены, реконструированы и отремонтированы проспекты и улицы.

Было отмечено, что только в 2019 году завершены строительные работы по 54 проектам дорожной инфраструктуры общей протяженностью 1376 километров. Работы в этом направлении будут продолжены и в 2020 году, предусмотрена реализация свыше 50 проектов по дорожной инфраструктуре, в том числе строительство и ремонт межпоселковых, а также внутрипоселковых автомобильных дорог.

В завершении мероприятия по случаю Дня работников автомобильных дорог Азербайджана за точное и подробное информирование общественности о работах, проделанных в направлении развития дорожной инфраструктуры, ряду представителей СМИ, а также некоторым сотрудникам Агентства за заслуги в развитии дорожной инфраструктуры были вручены почетные дипломы, грамоты и вознаграждения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)