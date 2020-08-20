В Азербайджане запущена новая версия программы для составления налоговых деклараций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реализуются меры поддержки и программы по снижению воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономическую активность и минимизации ее негативного воздействия на бизнес. Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс с целью улучшения финансового положения налогоплательщиков в рамках таких мер, в стране введен временный налоговый режим, налогоплательщикам, работающим в сферах, пострадавших от пандемии предоставлены значительные льготы и послабления.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной налоговой службе, в 2020 году эти люди полностью освобождены от имущественного и земельного налогов, также получили налоговые льготы в размере 75 процентов прибыли или дохода. Кроме того, для физических лиц, арендующих недвижимость, арендная ставка за недвижимость снижена с 14 до семи процентов. Продлены до 1 сентября 2020 года сроки уплаты подоходного налога и налога на прибыль для налогоплательщиков и лиц, не являющихся субъектами микро предпринимательства, занятых в пострадавших сферах. При этом срок подачи упрощенной налоговой декларации субъектами микро предпринимательства за первый и второй кварталы 2020 года также продлен до 1 сентября 2020 года.

В этой связи Государственная налоговая служба при министерстве экономики утвердила новые формы и правила составления ряда деклараций и приложений к ним.

С 19 августа запущена новая версия “Программы составления декларации”. Здесь для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в областях, пострадавших от пандемии, создана возможность составления и представления в налоговый орган в электронной форме “налоговой декларации, с применением соответствующих льгот и освобождений”, “декларации по земельному налогу” и “декларации по подоходному налогу”. В настоящее время ведется работа по учету льгот и освобождений при составлении деклараций по другим платежам, в том числе по налогу на добавленную стоимость, н прибыль и имущество в электронном виде. В ближайшее время электронная форма этих деклараций также будут доступны для налогоплательщиков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)