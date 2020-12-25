В первом чтении Милли Меджлис утвердил бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2021 год.

Как сообщает Trend, доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2021 год предложены в размере 5,146 миллиардов манатов, расходы - 5,146 миллиардов манатов.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.