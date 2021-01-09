Правительство поручило Минфину Азербайджана принять меры по применению закона о госбюджете на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана в течение одного месяца представит согласованные с Министерством иностранных дел предложения по направлению предусмотренных в 2021 году расходов и распределению по мероприятиям средств на сотрудничество с международными и региональными организациями и финансовыми институтами.

Как передает в субботу Trend, это отражено в распоряжении "Об обеспечении выполнения Указа Президента Азербайджана "О ряде вопросов в связи с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год", подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым.

Распоряжением Министерству финансов в 2021 году поручено следующее:

- представить Кабинету министров в месячный срок согласованные с Министерством иностранных дел предложения по распределению в манатах и соответствующей иностранной валюте средств, предусмотренных для дипломатических представительств и консульств, и изменениям, которые будут внесены в это распределение;

- представить Кабинету министров в месячный срок предложения по направлению расходов и распределению средств на международную деятельность и другую подобную деятельность;

- представить Кабинету министров в двухмесячный срок предложения по направлению расходов и распределению средств на международные, национальные и другие подобные мероприятия;

- представить Кабинету министров в месячный срок предложения по направлению расходов средств на иностранную помощь и распределению по мероприятиям.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента Азербайджана "О ряде вопросов в связи с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" № 1241 от 30 декабря 2020 года на сотрудничество с международными и региональными организациями и финансовыми институтами в 2021 году планируется выделить 26 миллионов манатов, зарубежным дипломатическим представительствам и консульствам Азербайджана - 135,3 миллиона манатов, на международную деятельность и другие подобные мероприятия - 7 миллионов манатов, на международные, национальные и другие подобные мероприятия - 96 миллионов манатов, на иностранную помощь - 36,8 миллиона манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)