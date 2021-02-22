Строительство "дороги Победы" завершится до конца августа - Госагентство автодорог Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Земляная насыпь участка протяженностью 101 километр дороги Баку-Гаджигабул-Миндживан, ведущей в город Шуша, полностью готова.

Об этом на брифинге, посвященном работе, проведенной 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .

Он отметил, что 61-километровый участок дороги полностью расчищен от мин: "До конца августа строительство дороги второй технической категории будет завершено".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)