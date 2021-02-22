Строительство "дороги Победы" завершится до конца августа - Госагентство автодорог Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Земляная насыпь участка протяженностью 101 километр дороги Баку-Гаджигабул-Миндживан, ведущей в город Шуша, полностью готова.
Об этом на брифинге, посвященном работе, проведенной 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .
Он отметил, что 61-километровый участок дороги полностью расчищен от мин: "До конца августа строительство дороги второй технической категории будет завершено".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)