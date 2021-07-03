ОАО «Азеришиг» и U&R Company подписали контракт на строительство подстанции
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
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Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай
Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Суд показал, что воюющих с армянской стороны угрозами заставили участвовать в боях - азербайджанский эксперт
При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на Международной Олимпиаде по Информатике!
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО)