БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу, передает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Агентства продовольственной безопасности.

В сообщении отмечается, что на основании обращений отечественных производителей кожи ООО 3A ÇÜMEN DERİ и ООО ŞAHİNDƏRİ.M агентство оценило соответствие этих предприятий требованиям, указанным в правилах Еврокомиссии за №142/2011.

После устранения недочетов ведомство направило письмо для их включения в Экспертную систему ЕС контроля торговых поставок.

Таким образом, оба предприятия стали участниками этой системы для экспорта в ЕС продукции из переработанной кожи, производимой в Азербайджане.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)