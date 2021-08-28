Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу
БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу, передает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Агентства продовольственной безопасности.
В сообщении отмечается, что на основании обращений отечественных производителей кожи ООО 3A ÇÜMEN DERİ и ООО ŞAHİNDƏRİ.M агентство оценило соответствие этих предприятий требованиям, указанным в правилах Еврокомиссии за №142/2011.
После устранения недочетов ведомство направило письмо для их включения в Экспертную систему ЕС контроля торговых поставок.
Таким образом, оба предприятия стали участниками этой системы для экспорта в ЕС продукции из переработанной кожи, производимой в Азербайджане.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО)
Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев
Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи со взрывами в Жамбылской области
Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана – Ассоциация журналистов Перу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность - азербайджанский миротворец
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
ЮНЕСКО должна выполнить свою благородную миссию и продемонстрировать справедливую позицию – экс-гендиректор ИСЕСКО