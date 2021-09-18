Московский завод Renault прерывает поставку автомобилей

Московский завод Renault прервал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть из-за нехватки электронных компонентов, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«По нашей оценке, задержки доставки автомобилей в сеть могут достигать 1,5-2 месяцев, — сообщила «Газете.Ru» пиар-директор «Renault Россия» Оксана Вершинина.

— Начиная с прошлой недели производство на Московском заводе работает с перебоями, испытывая нехватку электронных компонентов, что в конечном счете сказывается на графике поставок».

Кроссоверам Renault московской сборки не хватает прежде всего компонентов ABS, ESP (антиблокировочная система тормозов и система стабилизации), а также некоторых других комплектующих. Кризис электронных компонентов коснулся всего мира во всех отраслях, и «Renault Россия» не стала исключением, отметила собеседница.

Отсутствие деталей, из-за которых завод вынужден прервать отгрузки готовых машин и накапливать некомплектные Renault на заводе, в компании объясняют пандемией COVID-19 и локдауном в Юго-Восточной Азии этим летом, которые привели к ухудшению ситуации с поставками от некоторых поставщиков из этого региона.

На заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, построенные на единой платформе Global Access (усовершенствованная B0).

Она же лежит в основе Renault Logan и Sandero, а также Lada XRay, сборка которых недавно возобновилась (также после простоя) на «АвтоВАЗе», входящем в группу Renault. В Тольятти конвейер останавливался и в августе из-за нехватки электронных компонентов.

Дилеры Renault уже извещены о том, что отгрузка готовых автомобилей с московского завода задерживается. Завод при этом продолжает работу, отметили в Renault.

Собранные машины накапливаются на территории завода и ждут недостающих деталей, подтвердили в дилерском центре Renault.

Кризис полупроводников привел к массовым остановкам автомобильных заводов по всему миру, в том числе и в России. В июне «Газета.Ru» писала об остановке на несколько дней производства Volkswagen в Нижнем Новгороде. «АвтоВАЗ», помимо автомобилей на платформе B0, некоторое время не выпускал Lada Granta — самую продаваемую модель в России.

Собираемые в Москве кроссоверы Renault также стабильно входят в 25 самых популярных в России автомобилей, по статистике Ассоциации европейского бизнеса в России. С января по август в нашей стране продано почти 27 тыс. Duster, 13 тыс. Kaptur и более 12 тыс. Arkana.