ОАО «Азеркосмос» и Академия наук Беларуси договорились о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеркосмос» и Национальная академия наук Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг дистанционного зондирования, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ОАО.

В соответствии с соглашением Национальная академия наук Беларуси будет использовать изображения спутника «Azersky» в проектах по сельскому хозяйству, экологии, в картографии, планировании и мониторинге инфраструктуры, при обновлении кадастровых данных, определении туристических маршрутов.

В ходе встречи в Баку между представителями ОАО «Азеркосмос» и Института геоинформационных систем Национальной академии наук Беларуси была предоставлена информация о деятельности ОАО, а также о спутниках и космической программе Азербайджана.

Кроме того, белорусская делегация ознакомилась с Главным наземным центром управления спутниками Космического агентства Азербайджана.

(Автор: Хаган Исаев)