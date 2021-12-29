Продолжается строительство автодороги Губадлы-Эйвазлы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы, строительство которой реализуется по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах и является одним из проектов дорожной инфраструктуры, сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

"Протяженность дороги IV технической категории составляет 28,5 км. На участке дороги в 8 км завершены работы по расширению и доведению до нормативной ширины земляного полотна. В настоящее время на территории Губадлинского района продолжаются работы по строительству земляного полотна дороги, проходящей через труднопроходимую территорию и ведущую в село Эйвазлы. По проекту запланировано строительство водоотводов, подземных переходов, а также четырехпролетного моста протяженностью 122,4 метра на 2,5 километре и двухпролетного моста протяженностью 66 метра на 21-м километре дороги. Оба моста являются автомобильными. Строительные работы осуществляет структура Госагентства по автомобильным дорогам и компания-субподрядчик ОАО "Protean Construction", - сказали в агентстве.

Отметим, что автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы проходит через освобожденные села Махмудлу, Хыдырлы, Меликахмедли, Гунданлы, Давудлу, Эйвазлы, включая город Губадлы.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)