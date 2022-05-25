В Азербайджане назван размер средств, направленных в 2021 г. на обеспечение продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане на финансирование мероприятий, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, было направлено 454,8 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в "Ежегодном отчете об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2021 год".

В документе отмечается, что с учетом дополнительных расходов, связанных с привлечением в посевной оборот земель освобожденных территорий в соответствии с проводимыми в аграрной сфере реформами, из выделенных государством на финансирование мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности производителям сельскохозяйственной продукции 467,5 миллиона манатов было израсходовано 454,8 миллиона манатов, или 97,3 процента от выделенных средств. Это на 52,2 миллиона манатов, или 13 процентов превышает показатель 2020 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)