Азербайджан и ВБ обсудили вопросы финансирования МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в пятницу Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что в рамках рабочего визита в Вашингтон председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Всемирного банка (ВБ) Катаржиной Зайдель-Куровска и руководителем по управлению знаниями финансового форума МСБ Кристиной Кушнер.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам реализации с ВБ совместных инициатив, возможности участия в различных программах и проектах банка, а также финансирования МСБ.