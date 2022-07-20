ИТ-бизнес в Азербайджане стабильно развивается - руководитель по технологиям PwC

БАКУ /Trend/ - Отличительной особенностью ИТ-бизнеса в Азербайджане является стабильный рост рынка с увеличивающейся долей локального контента.

Об этом сказал Trend руководитель по технологиям PWC в Азербайджане Фарид Гаттал.

"Развитие стартап-экосистемы, к сожалению, невозможно без привлечения международной практики. Нужны квалифицированные кадры с актуальным и современным образованием, а также опытные наставники (менторы и коучи). Другим важным фактором является доступ к финансированию. Сейчас в Азербайджане уже функционируют инвестиционные и венчурные фонды, готовые рассматривать самые интересные бизнес-идеи. Но наибольший импульс развитию локальной ИТ-практики придают предприятия и организации, выступающие в качестве заказчика или спонсора цифрового продукта или услуги. Другими словами, бизнес должен формировать спрос на доступные ИТ-решения. При этом ошибочно предполагать, что с помощью локальных ресурсов можно решить любую бизнес-задачу. Необходимо трезво взвешивать возможности и зарубежные альтернативы, фокусироваться на нишевых потребностях и узкоспециализированных решениях", - сказал Гаттал.

Он также отметил, что основными потребителями ИТ-технологий в Азербайджане является частный бизнес и государственные организации.

"Внедрение современных ИТ-решений, включая решения класса ЕРП (управление ресурсами предприятия), способствует развитию бизнеса в Азербайджане во всех секторах. Хочу подчеркнуть, что ИТ-решения помогают наладить эффективный бизнес, повысить доходность, уменьшить затраты, управлять персоналом и развивать таланты. В этом контексте лидирующую роль в вопросе цифровой трансформации играют консалтинговые компании, которые помогают выстраивать дорожную карту цифровой трансформации - от ИТ-стратегии до реализации конечных инициатив. Не каждая технология или программное обеспечение подходит для решения поставленных задач. Необходимо постоянно проводить оценку эффективности и возврата от инвестиций", - сказал Гаттал.

Также представитель PwC отметил, что малый и средний бизнес (МСБ) выстраивает свою стратегию на короткий период времени.

"МСБ динамично развивается, однако он гораздо больше подвержен внешним рискам, соответственно, необходимо выбирать гибкие ИТ-решения, которые позволят быстро адаптировать бизнес-процессы", - сказал Гаттал.

Кроме того, по его мнению, для эффективного ведения бизнеса необходимо привлекать в Азербайджан международный опыт и экспертизу.

"Крупный бизнес сталкивается с большими рисками при внедрении ERP-решений. Прежде всего, это связано с неготовностью трансформироваться. Безусловно международный опыт и практика помогают в решении этих вопросов. Многие ИТ-решения на местном рынке еще не до конца изучены, и в Азербайджане есть нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на это, многие азербайджанские компании готовы платить за практику, которая уже применяется в других странах", - сказал Гаттал.