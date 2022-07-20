Назван срок начала занятий в учебном центре французской компании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Французская компания Alstom открыла в партнерстве с Азербайджанским техническим университетом учебный центр, который будет готовить специалистов в железнодорожной отрасли.

Как сказали в среду Trend в азербайджанском представительстве Alstom, данная программа входит в обязательства по поддержке развития железнодорожной отрасли в Азербайджане и гарантирует, что выпускники учебного центра получат соответствующие знания и навыки для успешного трудоустройства в указанной сфере.

"Учебный процесс в группе из 20 студентов начнется в октябре 2022 года. Центр предоставит студентам инженерных специальностей доступ более чем к 140 часам уникальных курсов, разработанных университетом Alstom. Программа состоит из трех сегментов, в том числе онлайн-курса, обеспечивающего глубокое понимание железнодорожного строительства и эксплуатации, включая технический лексикон", - сказали в Alstom.

В компании считают, что частный сектор должен сотрудничать с академическими институтами для поддержки будущих трудовых ресурсов и обеспечения их навыками и опытом, необходимыми для достижения успеха на рынке труда.

"Такое сотрудничество ускоряет развитие науки и технологий, побуждает молодых инженеров применять полученные знания для решения реальных проблем мобильности и улучшения транспортной системы будущего", - сказали в Alstom.