До конца года не ожидается изменений в курсе азербайджанского маната к доллару - ЦБ

БАКУ /Trend/ - До конца года не ожидается никаких изменений в курсовой политике маната к доллару.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В настоящее время, учитывая профицит платежного баланса и резкое снижение спроса на валютных аукционах, у ЦБА нет никаких ожиданий по изменению курса маната до конца года", - сказал Кязымов.

По его словам, в настоящее время объемы покупки банками у населения наличной валюты превышают ее продажи.

"Население больше продает валюту, чем покупает. На такую ситуацию, в частности, влияет и рост денежных переводов в Азербайджан", - сказал Кязымов.

В июне 2022 года банки приобрели наличную валюту в объеме 109,8 миллиона долларов, что является максимальным показателем за последние семь лет, отметил глава правления ЦБА.