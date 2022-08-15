Израильские компании заинтересованы в реализации проектов в сфере альтернативной энергетики Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Израильские компании заинтересованы в реализации проектов в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Об этом сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы поощряем больше израильских компаний участвовать в проектах ВИЭ, особенно в солнечной и ветровой энергетике - это те области, где у нас есть относительное преимущество по сравнению с другими странами. Есть несколько вариантов, которые, как я полагаю, министерство энергетики Азербайджана вскоре представит, в том числе и по проектам на освобожденных землях, и мы обязательно пригласим израильские компании к участию, что, надеюсь, станет еще одним мостом в успешном энергетическом сотрудничестве между двумя странами", - сказал он.

По словам посла, сотрудничество в энергетическом секторе является частью стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем.

"Поставки нефти в Израиль из Азербайджана составляют 40 процентов от общего объема импорта. Нам повезло, что у нас есть такой надежный и сильный партнер, как Азербайджан, а это то, что есть не у всех, особенно сейчас, в условиях глобального энергетического кризиса. Мы определенно намерены расширять наше сотрудничество. Мы надеемся увидеть стабильность в мировой энергетической отрасли, и это произойдет с такими игроками, как Израиль и Азербайджан, которые вносят свой вклад и являются частью равноправной энергетической системы", - добавил Джордж Дик.

Twitter: @mariiiakhm