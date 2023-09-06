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В Азербайджане утвержден перечень основных средств, импорт которых освобожден от НДС

Экономика Материалы 6 сентября 2023 15:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден перечень основных средств, импорт которых освобожден от НДС

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень основных средств, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость.

Как сообщает в среду Trend, с связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее решение.

Данное решение также применимо в отношении основных средств, ввезенных в страну до даты применения этого решения и помещенных на временное хранение в особом порядке в соответствии с Таможенным кодексом.

Данное решение действует с 1 января 2023 года.

С перечнем основных средств, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость, можно ознакомиться по ссылке.

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