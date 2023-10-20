Промышленное производство в Азербайджане за последние 20 лет значительно выросло

БАКУ/Trend/ – За последние 20 лет годовая стоимость произведенной в Азербайджане промышленной продукции выросла в 21,6 раза - с 4 миллиардов до 86,4 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в статье "Азербайджан: государство-победитель с сильным экономическим потенциалом", опубликованной в газете "Азербайджан".

"Если в 2002 году доля частного сектора в общем объеме промышленного производства составляла 54,9, то в 2022 году она составила 87,6 процентов. В 2002-2022 годах объем производства в ненефтяной и газовой промышленности страны вырос с 1,6 до 17,7 миллиардов манатов, что свидетельствует о реальном росте в 4,3 раза", - отмечается в статье.

Кроме того, министр заявил, что важную роль в экономической диверсификации играет развитие и разнообразие промышленности инновационными методами.

"В этом контексте можно оценить начало работы конкурентоспособных производственных и перерабатывающих предприятий на базе современных технологий, которые заменяют импорт, создают новые экспортные возможности", - также подчеркивается в статье.

M.Джаббаров упомянул, что одним из важных механизмов, направленных на развитие промышленности, является создание по инициативе главы государства промышленных зон - индустриальных парков и кварталов.

"В стране созданы 7 промышленных парков - Сумгайытский химический, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский, Агдамский и Джебраильский ("Аразская экономическая зона") промышленные парки, 5 промышленных кварталов - Нефтчала, Масаллы, Гаджигабул, Сабирабад и Шарур. Всего в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на 10,23 миллиарда манатов, из которых 3,35 миллиарда манатов было экспортировано. За первое полугодие текущего года предприятиями, работающими в промышленных зонах, реализовано продукции на 1,4 миллиарда манатов, из которых 33,2 процента, то есть 470,6 миллиона манатов, приходится на долю экспорта.

В первом полугодии 2023 года удельный вес промышленных зон в ненефтяном секторе промышленности страны составил 16,5 процентов, а в экспорте ненефтяной промышленной продукции - 20,7 процентов (470,6 млн манатов). Продукция, производимая в промышленных зонах, экспортируется более чем в 50 стран. В рамках механизма стимулирования инвестиций, стимулирующего предпринимательскую деятельность, создающего благоприятные условия для получения предпринимателями налоговых и таможенных льгот и применяемого с 2016 года, в течение более 7 лет было продвинуто 583 проекта.

В результате реализации проектов планируется инвестировать в экономику более 5,6 миллиарда манатов, создать более 38,6 тысячи рабочих мест. До настоящего времени, в страну на льготных условиях ввезены техника, технологическое оборудование и сооружения на сумму более 1,8 миллиарда манатов, созданы современные производственные площади. В результате реализации продвигаемых проектов в стране были созданы предприятия, выпускающие новую продукцию.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 20 декабря 2022 года усовершенствован механизм стимулирования инвестиций с учетом опыта предыдущих лет. С 1 января 2023 года документ об инвестиционном стимулировании выдается сроком на 3 года на проекты, реализуемые в промышленных районах, агропарках, туристско-рекреационных зонах и соответствующих территориях, а также на стратегические проекты по направлениям, определяемым главой государства.

К новым критериям добавлена значимая с экологической точки зрения сфера деятельности по переработке отходов, расширены сферы деятельности, ориентированные на туризм. В целях уточнения объемов импортируемой техники, технологического оборудования и сооружений для проектов в рамках механизма утвержден перечень товарных позиций. В настоящее время ведется работа по определению направлений по стратегическим проектам", - говорится в статье.