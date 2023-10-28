Бакинский порт способствует развитию региональных связей по Среднему коридору - главный операционный директор (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Бакинский порт активно поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок, способствуя развитию региональных связей по Среднему коридору, эффективно соединяющему Азию и Европу.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

"Эта стратегическая роль способствует развитию эффективных и рентабельных транспортных возможностей, стимулируя развитие торговли и связей по всей Евразии. Порт также уделяет большое внимание экологической устойчивости, стремясь минимизировать воздействие на окружающую среду за счет применения экологически чистых методов, использования возобновляемых источников энергии и ответственного управления ресурсами", - подчеркнул он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Напомним, что Бакинский международный морской торговый порт - крупнейший порт на Каспийском море, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Через портовые терминалы поддерживаются торговые связи с другими крупными портами Каспийского моря.

С 2023 года осуществляется разработка генерального плана строительства второй фазы порта. По окончании строительства второй фазы мощность порта составит 25 миллионов тонн в год, мощность перевалки TEU-контейнеров — 500 тысяч в год. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений мощностью перевалки 2,5 миллиона тонн в год.