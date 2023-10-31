БАКУ/Trend/ – В Азербайджан разрешено ввозить продукцию 197 зарубежных продовольственных объектов.

Об этом во вторник Trend сообщили в Агентстве продовольственной безопасности (АПБА) Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что оценка АПБА проводилась на 224 зарубежных продовольственных объектах в 15 странах.

"Утверждение 197 из этих предприятий завершено. 20 объектов были утверждены при условии устранения несоответствий в установленные сроки. В связи с выявленными несоответствиями, 3 оцениваемым предприятиям было отказано в одобрении. Отчеты об оценке по 4 объектам находятся на стадии завершения.

Оцененные зарубежные продовольственные объекты функционируют в России, Беларуси, Германии, Китае, Украине, Иране, Грузии, Польше и других странах", - говорится в сообщении агентства.

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