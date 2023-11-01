Утвержден генплан развития города Зангилан до 2040 года

БАКУ/Trend/ – Утвержден генеральный план развития города Зангилан до 2040 года.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Напомним, что город Зангилан был оккупирован Вооруженными силами Армении 29 октября 1993 года. Доблестная азербайджанская армия, одержав славную победу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила город от оккупантов.

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