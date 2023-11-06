Названа одна из основных причин повышения ставки акцизов на сигареты и алкоголь в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Повышение ставок акцизов на сигареты и алкогольные напитки является рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы Азербайджана Орхан Назарли во время обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, ВОЗ рекомендует довести ставки акцизов на сигареты и алкогольные напитки до 60-65 процентов.

"Мы не можем сделать это за один день. Мы объявили, что ставки акцизов постепенно достигнут этого уровня", - подчеркнул Назарли.

Отметим, что повышаются ставки акцизов на сигареты и алкогольные напитки. Согласно планируемым изменениям в Налоговом кодексе, ставка акциза повышается на сигариллы (тонкие сигареты) с 43 до 45,5 маната за 1000 штук, а также на сигареты, изготовленные из табака и его заменителей - с 38,5 до 45,5 маната за 1000 штук. В настоящее время ставка акциза на каждые 1000 штук табачной продукции, потребляемой в результате нагревания, составляет 14 манатов, а согласно проекту, она составит 16 манатов на каждые 1000 штук продукции. Ставка акциза на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители повышается с 0,25 до 2 маната за штуку. Акцизная ставка на литр питьевого алкоголя (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80 процентов), водки, крепленых напитков и материалов для крепленых напитков, ликеров и ликеро-водочной продукции, коньяка и коньячных материалов повышается с 4,0 до 4,8 маната.

Акцизная ставка на шампанское снижается с 2,6 до 0,2 маната.

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