Строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван имеет большое значение (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - В Зангилане и Агбенде строятся мосты через реку Араз для перехода на иранскую территорию, оттуда же продолжается строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван. Новый мост также создаст широкие возможности для развития транзитных грузоперевозок.

Как сообщил в пятницу Trend эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев, упомянутые проекты повысят транзитный потенциал в регионе.

"Поток грузов в направлении Север-Юг или Восток-Запад продолжается в сторону Азербайджана. Мы наблюдаем эту динамику. Тому есть объективные и субъективные причины", - заявил эксперт.

Эксперт отметил, что по мере роста транзита возрастают и его риски.

"Так, зависимость от одного направления может привести к заторам и загруженности. Это может стать причиной задержки. Подобные случаи побуждают к созданию альтернативных дорог и коридоров. Поэтому упомянутый автомобильно-железнодорожный элемент имеет исключительное значение. Это также позволит разблокировать Нахчыван", - добавил Р.Агамирзаев.

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