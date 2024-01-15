Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2023 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 16,126 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он подчеркнул, что налоговые поступления в госбюджет выросли на 3,8 процента по сравнению с показателем 2022 года.

Министр также отметил, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 19,3 процента и достигли 9,707 миллиарда манатов.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.

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