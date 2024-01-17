Азербайджан и Финляндия обсудили возможности для укрепления экономического сотрудничества (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:13)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Финляндия обсудили возможности для укрепления регионального экономического сотрудничества

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума прошла встреча с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях отношений между нашими странами, открывающихся возможностях для укрепления регионального экономического сотрудничества и перспективах двусторонних связей стран", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, с января по ноябрь 2023 года Азербайджан экспортировал в Финляндию товаров на сумму свыше 326,77 тысячи долларов, а импортировал - на сумму свыше 97,867 миллиона долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!