Размер среднемесячной зарплаты наемных работников в Баку вырос

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-ноябре 2023 года выросла на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Бакинского городского управления статистики, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в отчетный период 2023 года составила 1 169,3 маната.

Напомним, что по данным Госкомстата Азербайджана, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года выросла на 11,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 923,1 маната

Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3 479,2 маната, а в ненефтегазовом - 874,4 маната. Заработная плата работников государственных предприятий составила 890 манатов, а частных предприятий - 959,1 маната.

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