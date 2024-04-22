Азербайджан и ВБ обсудили совместные проекты

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Встреча с Анной Байерде, исполнительным директором по операциям Всемирного банка, стала одной из важных дискуссий в рамках Весенних заседаний. Мы обсудили потенциальные возможности ВБ по поддержке, проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества, и новые направления деятельности. Кроме того, мы обменялись мнениями по важным вопросам повестки дня COP29", - говорится в публикации.

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