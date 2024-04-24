Баку занял 3-е место среди городов с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций в 2023 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Издание fDi Intelligence группы Financial Times опубликовало рейтинг 100 городов с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций в 2023 году.

Как сообщает в среду Trend, Баку занял в этом рейтинге 3-е место.

По информации издания, соглашения о прямых иностранных инвестициях в Азербайджан, достигнутые в прошлом году, являются самыми крупными проектами в период после 2017 года. Отмечается, что наряду с несколькими важными логистическими проектами, в 2023 году был подписан договор о том, что только венгерская компания "Hell Group" инвестирует в Баку 211 миллионов долларов.

Отметим, что в прошлом году в Баку при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто было подписано Соглашение о совместном участии между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (AИК), подведомственной минэкономики, и венгерской компанией «Hell Group».

Согласно документу, в Алятской свободной экономической зоне планируется строительство нового завода, годовая производственная мощность которого составит 700 миллионов алюминиевых банок для напитков. Продукция будет экспортироваться в страны Центральной Азии, а также удовлетворять внутренний спрос. В рамках проекта планируется создать более 300 рабочих мест. Инвестиционная стоимость проекта составляет 211 миллион долларов.

Благоприятный бизнес- и инвестиционный климат Азербайджана привлекает в страну иностранных инвесторов, во многих сферах экономики реализуются важные проекты, создаются новые рабочие места.

В 2023 году в Сумгайытском химическом промышленном парке при участии Президента Ильхама Алиева состоялось открытие предприятия по производству керамической плитки ООО "Azerbaijan Vanhong Ceramics Co". В предприятие со 100-процентным китайским капиталом инвестировано 50 миллионов долларов США и создано около 500 новых рабочих мест.

Еще один проект в Азербайджане, в который будут вложены крупные инвестиции - это производство автобусов с электродвигателями в рамках сотрудничества с китайской компанией BYD Company Limited в Сумгайытском химическом промышленном парке.

AИК будет участвовать в проекте в качестве дольщика. Компания BYD планирует вложить в проект сначала 34 миллиона долларов США, а затем 60 миллионов долларов США в реализацию инвестиционных проектов, создающих добавленную стоимость.

В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест. С 3-го года производства предусмотрена локализация запасных частей автобусов с электродвигателями.

Также в соответствии с Соглашением о совместном участии, подписанным между АИК и турецкой компанией «Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ», в 2023 году в промышленном парке "Пираллахи" заложен фундамент фармацевтического производственного предприятия ООО «Gen Pharma Colombia Manufacturing Operations».

Кроме того, совместно с израильской компанией "BioPharmax" в Алятской свободной экономической зоне ведется строительство фармацевтического предприятия проектной стоимостью 45 миллионов евро.

В Алятской свободной экономической зоне, предоставляющей предпринимателям значительные льготы и стимулы, предусмотрена реализация проектов по производству промышленного оборудования, строительных материалов, по авиационному, судоходному, нефтехимическому и другим направлениям.

Также при участии АИК турецкой компанией "Demirören" предусмотрены инвестиции в размере 15 миллионов долларов США по проекту восстановления и эксплуатации малых гидроэлектростанций в регионах Азербайджана и 20 миллионов манатов по проекту производства с израильской компанией племенных яиц.

Наряду с этим, министерством экономики в рамках государственно-частного партнерства продолжается работа по реализации пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

В рейтинге Financial Times, опубликованном fDi Intelligence, первое место занял немецкий город Мангейм, а второе - румынский Крайова. В отчете говорится, что в 2023 году компании по всему миру договорились о прямых иностранных инвестициях на сумму 1,33 триллиона долларов, что на 4 процента больше, чем в предыдущем году.

FDI Intelligence, принадлежащая всемирно известному британскому изданию Financial Times, специализируется на глубоком анализе глобальных и региональных рынков и корпоративного инвестиционного климата во многих секторах экономики. Методология издания "FDI 100" основана на изучении 100 регионов, которые стремительно развиваются с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций. Рейтинг представляет собой оценку данных по рынкам прямых инвестиций и учитывает количество заявленных инвестиционных проектов, темпы роста капиталовложений и прямых иностранных инвестиций, а также количество новых рабочих мест, которые будут созданы за счет инвестиций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!