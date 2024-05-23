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Более миллиарда манатов, выделенных из госбюджета Азербайджана, остались неиспользованными на банковских счетах

Экономика Материалы 23 мая 2024 11:52 (UTC +04:00)
Более миллиарда манатов, выделенных из госбюджета Азербайджана, остались неиспользованными на банковских счетах

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Значительная часть средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджана ряду учреждений, осталась на их банковских счетах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом отмечено в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики на законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" и годовой отчет по исполнению государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год.

Согласно обзорному отчету о государственных вложениях, сумма превышающая почти 600 миллионов манатов из государственного бюджета, осталась на банковских счетах.

Кроме того, выборочный анализ данных учреждений о выделенных и профинансированных средствах на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана позволяет говорить о том, что на банковских счетах осталось 280 миллионов манатов.

Помимо этого, более 200 миллионов манатов субсидий, целевого финансирования и других направленных расходов (на основании данных, представленных организациями в выборочном порядке) остались неиспользованными.

Таким образом, на банковских счетах остались неиспользованными средства в размере более одного миллиарда манатов, включенные в исполнение госбюджета.

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