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Азербайджан рассматривает увеличение внешнего госдолга до $10 миллиардов - Самир Шарифов

Экономика Материалы 23 мая 2024 12:15 (UTC +04:00)
Азербайджан рассматривает увеличение внешнего госдолга до $10 миллиардов - Самир Шарифов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает увеличение внешнего государственного долга до 10 миллиардов долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Министр отметил, что внешний государственный долг Азербайджана находится на достаточно низком уровне.

"Однако наряду с таким низким уровнем были приняты определенные решения и было сочтено целесообразным привлечь кредиты, несколько расширив сотрудничество с финансовыми кредитными организациями с точки зрения реализации определенных вызовов и проектов, стоящих перед нашей страной.

В связи с этим рассматривается увеличение внешнего государственного долга примерно до 10 миллиардов долларов. В настоящее время этот долг составляет 5,5 миллиарда долларов. В этом году у нас тоже будет достаточно выплат. Это позволяет нам проводить консервативную политику заимствований в иностранной валюте, а также выполнять крупные инфраструктурные проекты, стоящие перед нашей страной", - добавил С.Шарифов.

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