На освобожденных территориях Азербайджана начаты строительные работы в связи с 7 автодорогами

БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана состоялось отчетное заседание, посвященное выполненным работам и предстоящим задачам.

Как сообщает Trend, начальник Главного управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Кямран Азизов отметил, что в плане мероприятий по реализации "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" намечено проведение в 2022-2026 годах Государственным агентством автомобильных дорог буровзрывных и земляных работ в связи с реализацией 20 проектов по строительству автомобильных дорог и международного аэропорта в Лачинском районе.

По его словам, строительство по семи из этих проектов уже завершено, и в соответствии с программой другие проекты автомобильных дорог должны быть завершены к 2026 году.

Отметив, что уже дан старт строительным работам по 7 автомобильным дорогам на территориях, освобожденных в результате локальных антитеррористических мероприятий, Азизов сказал, что в соответствии с распоряжениями главы государства начаты работы по проектированию и реконструкции улиц и дорог на освобожденных от оккупации городских территориях.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики в течение пяти месяцев текущего года была продолжена реализация 10 проектов межпоселковых автомобильных дорог общей протяженностью 263,1 км, соединяющих 68 населенных пунктов с населением 70,5 тыс. человек. Наряду с этим, в целях обеспечения комфортного проезда граждан, а также снижения транспортной нагрузки на территории столицы Азербайджана Баку, в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, были продолжены строительные и ремонтные работы.

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