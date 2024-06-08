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В Нахчыване выросли налоговые поступления

Экономика Материалы 8 июня 2024 18:20 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 78,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, это на 23,6%, или на 15 миллионов манатов больше, чем за тот же период 2023 года.

За 5 месяцев прогноз по налоговым поступлениям в Нахчыване выполнен на 116,3%.

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