В Нахчыване выросли налоговые поступления

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 78,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, это на 23,6%, или на 15 миллионов манатов больше, чем за тот же период 2023 года.

За 5 месяцев прогноз по налоговым поступлениям в Нахчыване выполнен на 116,3%.

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